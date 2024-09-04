Обляков о сборной Вьетнама: Интересно, в какой футбол они играют

Полузащитник сборнойподелился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против национальной команды

«Вьетнам — интересный соперник из экзотичной страны. Матч покажет, думаю, будет полный стадион. Думаю, болельщики будут поддерживать свою команду. Во время перелёта спал. Ощущения нормальные, полёт быстро прошёл. Мы живём по московскому времени. Немного тяжело дышать.

Легко точно не будет. Мы не так часто играем с командами из таких стран. Интересно, в какой футбол они играют», — передает слова Облякова Чемпионат.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин также высказался о предстоящем матче с Вьетнамом. Встреча состоится завтра, 5-го сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.