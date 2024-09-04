Карпин о предстоящем матче с Вьетнамом: Будем пытаться играть, как всегда играем

Главный тренер сборнойподелился мыслями перед товарищеском матчем против

«Удивлён большому количеству журналистов на нашей тренировке. После переездов из Ростова куда угодно это кажется нормальным. Про состояние поля у футболистов надо спрашивать. С виду оно неидеальное.

Матч состоится в любую погоду: жарко или нет, никого не волнует. Будем пытаться играть, как всегда играем, а что из этого получится, посмотрим после игры», — передает слова Карпина Чемпионат.

Напомним, что матч между сборными России и Вьетнама состоится завтра, 5-го сентября в 16:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.