Мусаев: Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами

Главный тренерподвел итог матча против(3:0).

«Очень сложный матч. Начали хорошо, ребята были максимально заряжены. Потом упустили инициативу, но это было недолго. Вторым таймом мы довольны. "Локомотив" по праву один из лидеров чемпионата. Игра могла качнуться в одну или другую сторону.

Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Для нас это очень важно. Сейчас время отдохнуть и дальше в бой с новыми силами.

Оборона — не только центральные защитники. Есть моменты, где можно сыграть лучше. Соперник очень опасный в быстрых атаках. Сыграли на ноль. Это хорошая работа.

Я только сегодня утром принял решение по "стандартам". Очень важна сыгранность. Важно отметить игроков, которые выходят на замену. Например, Черников, который вышел заряженным. Каждый должен выходить с таким настроением», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

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Таким образом, «Краснодар» смог набрать 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Локомотива» тоже 15 баллов и третья позиция.