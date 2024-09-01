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    Мусаев: Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против «Локомотива» (3:0).

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Очень сложный матч. Начали хорошо, ребята были максимально заряжены. Потом упустили инициативу, но это было недолго. Вторым таймом мы довольны. "Локомотив" по праву один из лидеров чемпионата. Игра могла качнуться в одну или другую сторону.

    Мы 11 дней путешествуем, это тяжело. Мы гордимся нашими футболистами. Никто не жалуется и не плачет. Для нас это очень важно. Сейчас время отдохнуть и дальше в бой с новыми силами.

    Оборона — не только центральные защитники. Есть моменты, где можно сыграть лучше. Соперник очень опасный в быстрых атаках. Сыграли на ноль. Это хорошая работа.

    Я только сегодня утром принял решение по "стандартам". Очень важна сыгранность. Важно отметить игроков, которые выходят на замену. Например, Черников, который вышел заряженным. Каждый должен выходить с таким настроением», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Краснодар» смог набрать 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Локомотива» тоже 15 баллов и третья позиция.

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