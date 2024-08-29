Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита»сообщил о кадровой ситуации в команде перед матче противв седьмом туре РПЛ.

«Из тех, кто точно не примет участие — это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют.

Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение.

Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы — и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок.

Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая.

И в прошлом сезоне у нас были матчи, когда был один крайний защитник или вообще крайних защитников не было. Или нападающих где-то у нас не было для возможности ротации — всего один был.

Такие моменты регулярно происходят, это спорт. Думаю, ничего страшного в этом нет», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет 31 августа, начало — в 17:30 мск.