ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пэдди Пимблетт5 бойцов UFC, кому не место в рейтинге в 2024 году
    Все новости спорта

    Семак рассказал о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с «Пари НН»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Нижний Новгород РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о кадровой ситуации в команде перед матче против «Пари НН» в седьмом туре РПЛ.

    Максим Глушенков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Глушенков

    «Из тех, кто точно не примет участие — это Родригао и Глушенков, которые продолжают реабилитацию и до перерыва, понятно, не сыграют.

    Что касается других игроков, то есть целая группа футболистов, которая находится под большим вопросом. Маловероятно появление Горшкова, который также получил повреждение.

    Что касается целой группы других игроков, у которых есть проблемы — и Мостовой, и Ерохин, и Сергеев, у того же Вендела проблемы. Есть и новичок.

    Понять, кто из них сколько сыграет, пока сложно. Плотность игр очень большая.

  • РПЛ. Смена власти в российском чемпионате
  • Итоги 6-го тура чемпионата России по футболу
  • 26/08/2024

    • И в прошлом сезоне у нас были матчи, когда был один крайний защитник или вообще крайних защитников не было. Или нападающих где-то у нас не было для возможности ротации — всего один был.

    Такие моменты регулярно происходят, это спорт. Думаю, ничего страшного в этом нет», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Пари НН» — «Зенит» пройдет 31 августа, начало — в 17:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» обыграет «Лас-Пальмас», но Мбаппе снова не забьет?
  • «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.82
    •
  • «Бранн» шагнёт в основную сетку Лиги конференций?
  • «Астана» — «Бранн». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Жирона» снова потеряет очки?
  • «Жирона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.61
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 21:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Астана — Бранн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Жирона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Серветт — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марожан — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Андерлехт — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пушкаш-Академи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бетис — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры