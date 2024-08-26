РПЛ. Смена власти в российском чемпионате

В российской Премьер-лиге — новый лидер, турнирную таблицу возглавил «Локомотив». «Железнодорожники» сместили с первой строчки «Зенит». К лидерам подтянулся «Краснодар», а «Факел» одержал первую победу в сезоне.

Изменения в турнирной таблице

«Зенит» из Санкт-Петербурга потерял лидерство в российском чемпионате, уступив первое место «Локомотиву», который поднялся сразу на две строчки вверх.

На две ступеньки поднялся «Краснодар», который расположился на третьем месте, а вот «Динамо» и «Спартак» немного потеряли свои позиции, заняв 4 и 5 места соответственно. «Ростов» по итогам 6 тура РПЛ опустился на 6 на 8 место, пропустив вперёд себя ЦСКА (6 место) и «Рубин» (7 место).

Календарь и таблица РПЛ

На пять строчек вверх поднялись «Крылья Советов», которые расположились на 9 позиции. На одну строчку вниз опустились «Пари НН» (10 место) и «Химки» (11 место). Местами в турнирной таблице поменялись «Факел» и «Ахмат», которые находятся в зоне вылета (15 и 16 место).

Лидер теряет очки

«Зенит» после успешного старта в российском чемпионате, не может выиграть уже второй матч. Поединок против «Спартака» завершился безголевой ничьей (0:0).

После этого матча экс-лидер РПЛ набрал 14 очков и занимает 2 место в турнирной таблице.

«Железнодорожники» включились в гонку за чемпионство

«Локомотив» постепенно возвращается в гонку за лидерство. В матче против «Ростова» клуб устроил яркое шоу, обыграв соперника (4:2)

В составе победителей голами отметились Алексей Батраков, Илья Самошников и Наир Тикнизян. Таким образом «Локомотив» аккумулировал 15 очков и возглавил чемпионат России.

«Динамо» — «Крылья Советов» globallookpress.com

Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» и «Динамо», которые набрали по 12 пунктов. Соперники встретились в очном поединке, который завершился победой «Краснодара» (1:0). Единственный и победный гол на 25-й минуте встречи забил Жоау Виктор.

Другие матчи тура

В 6 туре чемпионата России «Крылья Советов» выиграли у «Пари НН» (3:1), «Ахмат» и «Химки» отправили друг другу 6 голов (3:3).

ЦСКА разгромил «Акрон» (4:0), а «Рубин» добыл 3 очка в матче против «Динамо Махачкала» (2:0).

Тур № 7

В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В воскресенье, 1 сентября «Краснодар» отправится в гости к лидеру РПЛ «Локомотиву».

В субботу, 31 августа «Зенит» на выезде сыграет против «Пари НН». «Урал», «Химки» примут ЦСКА, а «Спартак» в родных стенах сразится с «Рубином».

Матчи 7-го тура российского первенства пройдут 31 августа и 1 сентября. Затем чемпионат России возьмет паузу до 13 сентября.