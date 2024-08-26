ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. Смена власти в российском чемпионате

    Итоги 6-го тура чемпионата России по футболу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Ахмат Динамо Динамо-Махачкала Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Нижний Новгород Ростов Рубин Спартак Факел Химки ЦСКА
    Вся лентаСамое главное
    Хорхе Карраскаль — игрок «Динамо» Матч нереализованных возможностей. «Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» Мануэль НойерГрустный юбилей. Нойер завершил карьеру в сборной Германии Новак ДжоковичUS Open-2024: без явного фаворита в мужском турнире и с привкусом скандальности
  • 00:35
    • «Атлетико» разгромил «Жирону»
  • 23:46
    • Гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Болонью»
  • 23:41
    • «Рома» неожиданно проиграла «Эмполи»
    Все новости спорта
    «Локомотив» — «Динамо» Махачкала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив» — «Динамо» Махачкала
    В российской Премьер-лиге — новый лидер, турнирную таблицу возглавил «Локомотив». «Железнодорожники» сместили с первой строчки «Зенит». К лидерам подтянулся «Краснодар», а «Факел» одержал первую победу в сезоне.

    Изменения в турнирной таблице

    «Зенит» из Санкт-Петербурга потерял лидерство в российском чемпионате, уступив первое место «Локомотиву», который поднялся сразу на две строчки вверх.

    На две ступеньки поднялся «Краснодар», который расположился на третьем месте, а вот «Динамо» и «Спартак» немного потеряли свои позиции, заняв 4 и 5 места соответственно. «Ростов» по итогам 6 тура РПЛ опустился на 6 на 8 место, пропустив вперёд себя ЦСКА (6 место) и «Рубин» (7 место).

    Календарь и таблица РПЛ

    На пять строчек вверх поднялись «Крылья Советов», которые расположились на 9 позиции. На одну строчку вниз опустились «Пари НН» (10 место) и «Химки» (11 место). Местами в турнирной таблице поменялись «Факел» и «Ахмат», которые находятся в зоне вылета (15 и 16 место).

    Лидер теряет очки

    «Зенит» после успешного старта в российском чемпионате, не может выиграть уже второй матч. Поединок против «Спартака» завершился безголевой ничьей (0:0).

  • «Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Латышонок вновь спас питерцев
  • Обзор реакций спортивных СМИ на ничейный результат в матче «Зенит» — «Спартак»
  • 24/08/2024

    • После этого матча экс-лидер РПЛ набрал 14 очков и занимает 2 место в турнирной таблице.

    «Железнодорожники» включились в гонку за чемпионство

    «Локомотив» постепенно возвращается в гонку за лидерство. В матче против «Ростова» клуб устроил яркое шоу, обыграв соперника (4:2)

    В составе победителей голами отметились Алексей Батраков, Илья Самошников и Наир Тикнизян. Таким образом «Локомотив» аккумулировал 15 очков и возглавил чемпионат России.

    «Динамо» — «Крылья Советов»
    globallookpress.com

    Далее в турнирной таблице расположились «Краснодар» и «Динамо», которые набрали по 12 пунктов. Соперники встретились в очном поединке, который завершился победой «Краснодара» (1:0). Единственный и победный гол на 25-й минуте встречи забил Жоау Виктор.

    Другие матчи тура

    В 6 туре чемпионата России «Крылья Советов» выиграли у «Пари НН» (3:1), «Ахмат» и «Химки» отправили друг другу 6 голов (3:3).

  • Почти сенсация. «Зенит» без Глушенкова и Вендела ушел от поражения
  • Обзор спортивных СМИ на ничейный результат в матче «Химки» — «Зенит»
  • 18/08/2024

    • ЦСКА разгромил «Акрон» (4:0), а «Рубин» добыл 3 очка в матче против «Динамо Махачкала» (2:0).

    Тур № 7

    В следующем туре нас ждет поединок с приставкой супер. В воскресенье, 1 сентября «Краснодар» отправится в гости к лидеру РПЛ «Локомотиву».

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В субботу, 31 августа «Зенит» на выезде сыграет против «Пари НН». «Урал», «Химки» примут ЦСКА, а «Спартак» в родных стенах сразится с «Рубином».

    Матчи 7-го тура российского первенства пройдут 31 августа и 1 сентября. Затем чемпионат России возьмет паузу до 13 сентября.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.51
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Родина — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зальцбург — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Галатасарай — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры