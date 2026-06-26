прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.04

27 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Ленинградец». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Зенит»

Турнирное положение: Зенитовцы минувший сезон провели весьма продуктивно. Команда Сергея Семака наконец-то вернула в город на Неве золотые медали.

При этом «Зенит» лишь на 2 очка опередил «Краснодар». А вот забили зенитовцы 53 мяча в 30 поединках РПЛ. К тому же продуктивный сезон выдал Александр Соболев, отличившийся 10 голами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Зенитовцы одолели «Ростов» (1:0).

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Правда, до того команда натужно переиграла «Сочи» (2:1). Зато поединок с ЦСКА завершился яркой викторией (3:1).

В четырех своих последних матчах «Зенит» сумел добыть победы. В них команда Семака пропустила в свои ворота лишь дважды. Да и вообще, питерцы оставляли приятное впечатление.

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Состояние команды: цели на новый сезон у «Зенита» максимальные. Лидеры на месте, к тому же прогрессирует молодежь.

Явно не весь свой максимум продемонстрировал Максим Глушенков. Именно от его креатива атака команды зависела во многих поединках минувшего сезона.

«Ленинградец»

Турнирное положение: «Тёмно-синие» вернулись в лучшую лигу мира. Команда заняла 1 место в турнирной таблице «золотой» зоны второго дивизиона.

Причем «Ленинградец» в 18 матчах минувшего первенства уступил всего 4 раза. А вот 23 пропущенных мяча говорят о проблемах с надежностью тылов.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно. «Тёмно-синие» не уступили «Велесу» (1:1).

Немного ранее команда переиграла миасское «Торпедо» (3:1). Да и поединок с «Текстильщиков» завершился уверенным успехом (2:0).

Плюс «Ленинградец» не проигрывал в трех своих последних матчах. К тому же в последних матчах не на шутку раззабивался некогда перспективный Максим Бачинский.

Состояние команды: «Тёмно-синие» обладают неплохим подбором игроков во всех линиях. К битве с грандом команда готовится со всей тщательностью.

Вот только в матче с «Зенитом» придется действовать вторым номером. Да и тылы «Ленинградца» нередко банально рассыпаются перед натиском соперников.

Тем не менее, «тёмно-синие» постараются удивить грозного оппонента. Свои шансы команда явно намерена искать в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — бесспорный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья — в 5.18, успех соперника — в 10.20.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.83 и 2.04.

Прогноз: «Зенит» на две головы сильнее земляков, и явно постарается уверенно победить в своем первом летнем спарринге.

2.04 Фора «Зенита» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Зенит» — «Ленинградец» принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Фора «Зенита» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.88 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.88 на матч «Зенит» — «Ленинградец» принесёт чистый выигрыш 1880₽, общая выплата — 2880₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.88.

Пять причин, почему ставка зайдет