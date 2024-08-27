Вендел не вошел в состав «Зенита» на матч с «Акроном»

«Акрон»: Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.
Запасные: Волков, Эсковаль, Витор, Димоски, Москвичев, Кузьмин, Болдырев, Лончар, Дмитриев, Тимошенко, Грибов, Бакаев.
«Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.
Запасные: Кержаков, Чистяков, Сантос, Бардачев, Ахметов, Клаудиньо, Педро.
Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 27 августа в Самаре, начало — в 17:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.