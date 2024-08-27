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    Александр Ерохин«Акрон» — «Зенит». Онлайн
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    Вендел не вошел в состав «Зенита» на матч с «Акроном»

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    «Акрон» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч третьего тура группового этапа Кубка России.

    Вендел
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    Вендел

    «Акрон»: Васютин, Баранок, Бокоев, Бардыбахин, Пестряков, Джурасович, Палиенко, Эсанов, Данилин, Беншимол, Хубулов.

    Запасные: Волков, Эсковаль, Витор, Димоски, Москвичев, Кузьмин, Болдырев, Лончар, Дмитриев, Тимошенко, Грибов, Бакаев.

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  • Онлайн-трансляция матча 3-го тура Кубка России «Акрон» — «Зенит»
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    • «Зенит»: Адамов, Караваев, Алип, Эракович, Волков, Васильев, Ерохин, Мантуан, Артур, Мостовой, Кассьерра.

    Запасные: Кержаков, Чистяков, Сантос, Бардачев, Ахметов, Клаудиньо, Педро.

    Матч «Акрон» — «Зенит» пройдет 27 августа в Самаре, начало — в 17:15 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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