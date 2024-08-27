«Акрон» сыграет против «Зенита» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Матч состоится в Самаре, начало — в 17:15. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

После двух туров «Акрон» набрал три очка, расположившись на третьем месте в группе D, где также находятся «Зенит», «Рубин» и «Факел».

В первом туре тольяттинцы неудачно съездили в Казань, крупно проиграв «Рубину» со счетом 0:4. Второй матч «Акрон» также проводил на выезде, но настроения после игры были уже другими. Подопечные Заура Тедеева одержали волевую победу над «Факелом» (2:1), набрав первые очки в таблицу.

«Акрон» идет на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 4 очка после 6-ти туров. В крайнем матче тольяттинцы разгромно проиграли в гостях ЦСКА — 0:4.

«Зенит»

Команда из Санкт-Петербурга возглавляет группу D, одержав победы в обоих матчах на старте турнира. «Зенит» ни разу не пропустил в свои ворота, забив при этом четырежды.

В первом туре команда под руководством Сергея Семака разгромила на своем поле воронежский «Факел» — 3:0. В следующем матче «сине-бело-голубым» было достаточно одного мяча, чтобы обыграть в гостях «Рубин» (1:0).

По итогам шестого тура чемпионата России «Зенит» потерял лидерство в турнирной таблице, пропустив на вершину «Локомотив». В крайнем матче РПЛ клуб из Санкт-Петербурга сыграл в нулевую ничью со «Спартаком».

Стоит отметить, что «Акрон» и «Зенит» никогда не встречались между собой ранее.

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