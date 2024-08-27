27 августа в третьем туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Акрон» и «Зенит». Начало встречи — 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: команда из Тольятти имеет в своем активе три очка и занимает третье место в турнирной таблице своей группы.

В чемпионате страны тольяттинцы заработал только четыре балла и идут тринадцатыми.

Тольяттинский коллектив смог семь раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в кубковых поединках «Акрон» сначала уступил «Рубину» (0:4), а затем переиграл «Факел» (2:1).

В последних турах чемпионата страны подопечные Заура Тедеева проиграли ЦСКА (0:4) и «Рубину» (1:2).

Прогнозы и ставки на футбол

До этого же коллектив, который в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).

Не сыграют: все футболисты готовы к игре.

Состояние команды: «Акрон» только вышел в РПЛ и пока что притирается к новым для себя реалиям.

При этом, команда в отдельных матчах неплохо себя зарекомендовала, но все же думается, что она будет бороться за выживание.

«Зенит»

Турнирное положение: питерский коллектив продолжает быть главным фаворитом во всех турнирах.

Питерцы набрали шесть очков из шести возможных и возглавляют турнирную таблицу своей группы.

Также команда из Санкт-Петербурга идет без поражений и 14 очками в чемпионате страны.

Последние матчи: В кубковых противостояниях сине-бело-голубы победили «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0).

А вот в последних двух матчах чемпионата России команда с берегов Невы сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

До этого же чемпионы страны четыре раза кряду победили.

Не сыграют: точно не выйдет на поле травмированный Максим Глушенков.

Состояние команды: «Зенит» и по составу, и по игре можно назвать сильнейшей командой страны, однако последние две ничьи говорят о том, что навязать борьбу подопечным Сергея Семака реально.

Думается, что в любом случае «Зенит» будет до последнего бороться как за чемпионат страны, так и за Кубок.

Статистика для ставок

«Акрон» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

«Зенит» не проигрывает на протяжении 13 официальных матчей

Между собой команды еще не встречались

Прогнозы и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа «Пари НН» — в 9.50.

ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: «Зенит» намного сильнее соперника и после двух ничьих подряд должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.00.

Прогноз: также поставим на то, что игра будет результативной и команды забьют минимум 4 мяча на двоих

Ставка: тотал больше 3,5 за 3.05.