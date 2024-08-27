Акрон
Зенит
«Акрон»
Турнирное положение: команда из Тольятти имеет в своем активе три очка и занимает третье место в турнирной таблице своей группы.
В чемпионате страны тольяттинцы заработал только четыре балла и идут тринадцатыми.
Акрон — Зенит: коэффициенты букмекеров
Тольяттинский коллектив смог семь раз поразить ворота соперника и 13 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в кубковых поединках «Акрон» сначала уступил «Рубину» (0:4), а затем переиграл «Факел» (2:1).
В последних турах чемпионата страны подопечные Заура Тедеева проиграли ЦСКА (0:4) и «Рубину» (1:2).
До этого же коллектив, который в прошлом сезоне выступал в Первой лиге, сыграл вничью с «Оренбургом» (2:2).
Не сыграют: все футболисты готовы к игре.
Состояние команды: «Акрон» только вышел в РПЛ и пока что притирается к новым для себя реалиям.
При этом, команда в отдельных матчах неплохо себя зарекомендовала, но все же думается, что она будет бороться за выживание.
«Зенит»
Турнирное положение: питерский коллектив продолжает быть главным фаворитом во всех турнирах.
Питерцы набрали шесть очков из шести возможных и возглавляют турнирную таблицу своей группы.
Также команда из Санкт-Петербурга идет без поражений и 14 очками в чемпионате страны.
Последние матчи: В кубковых противостояниях сине-бело-голубы победили «Факел» (3:0) и «Рубин» (1:0).
А вот в последних двух матчах чемпионата России команда с берегов Невы сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Спартаком» (0:0).
До этого же чемпионы страны четыре раза кряду победили.
Не сыграют: точно не выйдет на поле травмированный Максим Глушенков.
Состояние команды: «Зенит» и по составу, и по игре можно назвать сильнейшей командой страны, однако последние две ничьи говорят о том, что навязать борьбу подопечным Сергея Семака реально.
Думается, что в любом случае «Зенит» будет до последнего бороться как за чемпионат страны, так и за Кубок.
Статистика для ставок
- «Акрон» выиграл только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
- «Зенит» не проигрывает на протяжении 13 официальных матчей
- Между собой команды еще не встречались
Прогнозы и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.90, а победа «Пари НН» — в 9.50.
ТБ 2,5 оценивается в 1.85, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
- 2.18Верона — Ювентус: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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- 2.05Аль-Фатех — Аль-Ахли: прогноз и ставкаЗавтра в 18:45
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Прогноз: «Зенит» намного сильнее соперника и после двух ничьих подряд должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.00.
Прогноз: также поставим на то, что игра будет результативной и команды забьют минимум 4 мяча на двоих
Ставка: тотал больше 3,5 за 3.05.