Защитник «Байера» Та может пополнить состав «Барселоны»

рассматривают возможность подписания защитника. Об этом сообщает Sky Sport.

Стало известно, что руководство каталонского клуба уже контактировало с агентом защитника, но еще не связывалось с «Байером». «Барселона» может сделать контрактное предложение немецкому клубу уже в ближайшие дни.

Помимо «сине-гранатовых», в услугах Та также заинтересована «Бавария». Действующий контракт защитника с «Байером» рассчитан до лета 2025-го года.

В прошедшем сезоне Та провел за леверкузенскую команду 31 матч в рамках Бундеслиги, забил 4 гола и сделал голевую передачу.