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    Защитник «Байера» Та может пополнить состав «Барселоны»

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    В «Барселоне» рассматривают возможность подписания защитника «Байера» Джонатана Та. Об этом сообщает Sky Sport.

    Джонатан Та
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    Джонатан Та

    Стало известно, что руководство каталонского клуба уже контактировало с агентом защитника, но еще не связывалось с «Байером». «Барселона» может сделать контрактное предложение немецкому клубу уже в ближайшие дни.

    Помимо «сине-гранатовых», в услугах Та также заинтересована «Бавария». Действующий контракт защитника с «Байером» рассчитан до лета 2025-го года.

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