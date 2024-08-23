ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Рязанцев«В "Зенит" переходил, чтобы уехать в Европу». Александр Рязанцев — о сочувствии судьям, симпатии к Саутгейту и нелюбви к VAR
  • 19:06
    • «Рубин» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 18:40
    • Рязанцев: Система VAR точно убивает эмоции в футболе
  • 18:02
    • «Динамо» объявило о трансфере Маухуба
  • 16:13
    • «Зенит» объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо
  • 13:32
    • В «Зените» сообщили об уходе Изидора в «Сандерленд»
    Все новости спорта

    Рязанцев: Система VAR точно убивает эмоции в футболе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Торпедо
    интервью LiveSport.Ru высказался о системе VAR в футболе Бывший игрок «Рубина», «Зенита» и «Торпедо» Александр Рязанцев в эксклюзивном
    интервью LiveSport.Ru высказался о системе VAR в футболе.

    Александр Рязанцев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Рязанцев

    «VAR, как мы видим, действительно не способен убрать многие спорные моменты. Например, для меня офсайд в 10 сантиметров — это не офсайд. Для меня положение "вне игры" — это когда один человек явно опережает другого. А вот когда вымеряют эти сантиметры — ну несерьезно все это, не делают они разницы. Сколько лет мы уже живем с VAR? По-моему, с 2016 года. И с тех пор к судьям появляется все больше вопросов. Понятно, что вопросы и так были, но после внедрения системы видеоповторов судье все труднее сказать, что он чего-то там не увидел. А когда у него для подстраховки есть VAR, и он все там увидел, но все равно не назначает пенальти. Е-мое! Остается только развести руками.

    Одно могу сказать наверняка: эта система точно убивает эмоции в футболе. Сколько уже было таких моментов: забивают гол, радуются, потом судья дает отмашку, идет к VAR, долго смотрит и потом отменяет вашу радость. Это очень неприятно. Это ломает атмосферу игры. Потому что футбол — это эмоции», — сказал Рязанцев.

    Полностью интервью Александра Рязанцева можете прочитать по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Динамо» вновь выдаст низовой матч
  • «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Байер» начать сезон с победы?
  • «Боруссия» М — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры