Рязанцев: Система VAR точно убивает эмоции в футболе

интервью LiveSport.Ru высказался о системе VAR в футболе Бывший игрок «Рубина», «Зенита» и «Торпедо»в эксклюзивноминтервью LiveSport.Ru высказался о системе VAR в футболе.

«VAR, как мы видим, действительно не способен убрать многие спорные моменты. Например, для меня офсайд в 10 сантиметров — это не офсайд. Для меня положение "вне игры" — это когда один человек явно опережает другого. А вот когда вымеряют эти сантиметры — ну несерьезно все это, не делают они разницы. Сколько лет мы уже живем с VAR? По-моему, с 2016 года. И с тех пор к судьям появляется все больше вопросов. Понятно, что вопросы и так были, но после внедрения системы видеоповторов судье все труднее сказать, что он чего-то там не увидел. А когда у него для подстраховки есть VAR, и он все там увидел, но все равно не назначает пенальти. Е-мое! Остается только развести руками.

Одно могу сказать наверняка: эта система точно убивает эмоции в футболе. Сколько уже было таких моментов: забивают гол, радуются, потом судья дает отмашку, идет к VAR, долго смотрит и потом отменяет вашу радость. Это очень неприятно. Это ломает атмосферу игры. Потому что футбол — это эмоции», — сказал Рязанцев.

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