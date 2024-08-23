Изидор: Всегда знал, что «Сандерленд» — большой клуб

Нападающийвысказался о переходе изв английский

«Счастлив оказаться здесь и подписать контракт с "Сандерлендом". Это удивительный клуб с огромной фанбазой — когда такая команда хочет заполучить тебя, это потрясающее чувство.

Я не колебался, это было естественным решением для меня. Всегда знал, что "Сандерленд" — большой клуб. Не могу дождаться, когда начну работать и увижу заполненный "Стэдиум оф Лайт". Надеюсь, болельщики будут скандировать мое имя», — сказал Изидор пресс-службе «Сандерленда».

Напомним, что нападающий перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона 2024/2025. В прошедшем сезоне Изидор провел за «Зенит» 14 матчей в рамках РПЛ и забил 2 гола.