ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тай ТуивасаТуиваса близок к антирекорду Фергюсона в UFC. Аномальный регресс Тая продолжается
  • 13:32
    • В «Зените» сообщили об уходе Изидора в «Сандерленд»
  • 13:19
    • Официально: Гюндоган подписал контракт с «Манчестер Сити»
  • 13:11
    • Гюндоган попрощался с «Барселоной»: Сейчас я ухожу в сложной ситуации
  • 11:17
    • РФС пытается организовать для сборной России домашний матч этой осенью
  • 11:02
    • «Динамо» назвало сумму отступных за Тюкавина для иностранных клубов
    Все новости спорта

    Изидор: Всегда знал, что «Сандерленд» — большой клуб

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Чемпионшип Футбол Англии Сандерленд РПЛ Футбол России Зенит Трансферы
    Нападающий Вильсон Изидор высказался о переходе из «Зенита» в английский «Сандерленд».

    Вильсон Изидор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильсон Изидор

    «Счастлив оказаться здесь и подписать контракт с "Сандерлендом". Это удивительный клуб с огромной фанбазой — когда такая команда хочет заполучить тебя, это потрясающее чувство.

    Я не колебался, это было естественным решением для меня. Всегда знал, что "Сандерленд" — большой клуб. Не могу дождаться, когда начну работать и увижу заполненный "Стэдиум оф Лайт". Надеюсь, болельщики будут скандировать мое имя», — сказал Изидор пресс-службе «Сандерленда».

  • РПЛ. «Зенит» потерял первые очки, но сохранил 1 место
  • Итоги 5-го тура чемпионата России по футболу
  • 21/08/2024

    • Напомним, что нападающий перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона 2024/2025. В прошедшем сезоне Изидор провел за «Зенит» 14 матчей в рамках РПЛ и забил 2 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «ПСЖ» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Динамо» вновь выдаст низовой матч
  • «Рубин» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Сможет ли «Байер» начать сезон с победы?
  • «Боруссия» М — «Байер». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 21:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия М — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ипсвич
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры