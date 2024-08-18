«Краснодар» и «Пари НН» сыграют между собой в заключительном матче дня 5-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

После четырех туров в активе «Краснодара» шесть очков и восьмая строчка в турнирной таблице. «Быки» одержали одну победу и трижды сыграли вничью, забив три гола и пропустив дважды в свои ворота.

В прошлом туре РПЛ «Краснодар» наконец смог добыть первую победу, вырвав три очка в матче с ЦСКА (2:1). Решающий мяч на 91-й минуте забил защитник «быков» Витор Тормена. До этого подопечные Мурада Мусаева играли исключительно вничью — с «Факелом» (0:0), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Ахматом» (1:1).

В Кубке России «Краснодар» пока только побеждает и не пропускает. Оба матча против ЦСКА и «Ахмата» завершились со счетом 1:0 в пользу «быков».

«Пари НН»

«Пари НН» седьмой с шестью очками в активе после 4-х матчей. Нижегородская команда два раза выиграла и дважды проиграла, забив 4 мяча и пропустив 7 раз.

Подопечные Саши Илича начали новый сезон с двух домашних поражений подряд — от «Рубина» (2:4) и ЦСКА (0:3). Затем нижегородцам удалось поправить свое турнирное положение, обыграв махачкалинское «Динамо» и «Химки» с одинаковым счетом 1:0.

В Кубке России у «Пари НН» пока побед нет, но зато есть одно набранное очко в матче с ЦСКА во втором туре (1:1: 2:4 пен). В первом матче команда из Нижнего Новгорода крупно проиграла «Ахмату» (1:4).

Личные встречи

В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл все 4 матча у своего соперника — по два в чемпионате и кубке страны.

Всего в 11-ти очных матчах на счету «быков» 8 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» с коэффициентом 2.25.