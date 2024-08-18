18 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Пари НН». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Краснодар»

Турнирное положение: после четырех туров команда Мурада Мусаева идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 6 очками.

Последние матчи: в 4-м туре «Краснодар» смог на своем поле победить ЦСКА (2:1). Игра проходила с преимуществом «быков», до 90-й минуте счет был ничейный 1:1, но потом команда смогла реализовать стандарт, который замкнул центральный защитник Виктор Тормена. Первый же мяч на счету Жоэля Батчи.

Также была победа в Кубке России над «Ахматом» со счетом 1:0 и ничья с «Факелом» (1:1) в гостях.

Не сыграют: продолжают лечиться нападающие Смолов и Кокшаров, также под вопросом участие в матче Кордобы.

Состояние команды: пока «Краснодар» не производит впечатление команды, которая будет претендовать на золотые медали. Игра довольно тяжелая, нет приычной легкости у игроков средней линии, а защита иногда дает сбой. Также стоит учесть, что состав в этом сезоне у «Краснодара» гораздо слабее прошлогоднего.

«Пари НН»

Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 6 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 4-м туре команда Саши Илича одержала трудную победу на своем поле над «Химками» (1:0). Единственный мяч на 18-й минуте забил сербский новичок Огнен Ожегович, для которого он стал первым в чемпионате России. После него «Пари НН» откатился всеми силами назад и смог отстоять три очка.

До этого была выездная победа над «Динамо» Мх в гостях со счетом 1:0 и ничья в основное время в Кубке России с ЦСКА (1:1).

Не сыграют: продолжают находиться в лазарете Майга и Марадишвили.

Состояние команды: после неудачного старта и слухов об отставке Илича с поста главного тренера «Пари НН» смог прибавить и одержать две победы. Игра стала более прагматичной и закрытой, но это стало давать наконец плоды. Пока с повестки дня отставка снята, а игроки получили заряд уверенности в своих силах.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Пари НН» дома уступил со счетом 3:4

Матч в Краснодаре закончился уверенной победой хозяев 3:0

В позапрошлом сезоне также обе встречи остались за «быками» с одинаковым счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,41, а на «Пари НН» — 9,7, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,77, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,12.

Прогноз: «Краснодар» сейчас не настолько сильнее «Пари НН», чтобы давать такие котировки с большим перекосом в его пользу. Да, игра на своем поле, но с учетом всех потерь, текущей формы и не лучшей обстановки внутри коллектива, вряд ли тут стоит ждать разгрома.

Ставка: победа «Пари НН» с форой +1 за 2,25.

Прогноз: также можно сильно рискнуть и заиграть победу гостей за приличный коэффициент, который обычно дают, когда соперник играет в более низшей лиге и вразы уступает в классе.

Ставка: чистая победа «Пари НН» за 9,70.