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    «Быкам» придется очень непросто

    Краснодар — Пари НН: прогноз и ставка (коэффициент 2.25) на футбол. 18/08/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Пари НН»
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    Кирилл Гоцук — оплот обороны «Пари НН»
    18 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Пари НН». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2024 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    «Краснодар»

    Турнирное положение: после четырех туров команда Мурада Мусаева идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 6 очками.

    Последние матчи: в 4-м туре «Краснодар» смог на своем поле победить ЦСКА (2:1). Игра проходила с преимуществом «быков», до 90-й минуте счет был ничейный 1:1, но потом команда смогла реализовать стандарт, который замкнул центральный защитник Виктор Тормена. Первый же мяч на счету Жоэля Батчи.

    Краснодар — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Также была победа в Кубке России над «Ахматом» со счетом 1:0 и ничья с «Факелом» (1:1) в гостях.

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    • Не сыграют: продолжают лечиться нападающие Смолов и Кокшаров, также под вопросом участие в матче Кордобы.

    Состояние команды: пока «Краснодар» не производит впечатление команды, которая будет претендовать на золотые медали. Игра довольно тяжелая, нет приычной легкости у игроков средней линии, а защита иногда дает сбой. Также стоит учесть, что состав в этом сезоне у «Краснодара» гораздо слабее прошлогоднего.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: сейчас «Пари НН» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 4-м туре команда Саши Илича одержала трудную победу на своем поле над «Химками» (1:0). Единственный мяч на 18-й минуте забил сербский новичок Огнен Ожегович, для которого он стал первым в чемпионате России. После него «Пари НН» откатился всеми силами назад и смог отстоять три очка.

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    До этого была выездная победа над «Динамо» Мх в гостях со счетом 1:0 и ничья в основное время в Кубке России с ЦСКА (1:1).

    Не сыграют: продолжают находиться в лазарете Майга и Марадишвили.

    Состояние команды: после неудачного старта и слухов об отставке Илича с поста главного тренера «Пари НН» смог прибавить и одержать две победы. Игра стала более прагматичной и закрытой, но это стало давать наконец плоды. Пока с повестки дня отставка снята, а игроки получили заряд уверенности в своих силах.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Пари НН» дома уступил со счетом 3:4

    • Матч в Краснодаре закончился уверенной победой хозяев 3:0

    • В позапрошлом сезоне также обе встречи остались за «быками» с одинаковым счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Краснодара» дают 1,41, а на «Пари НН» — 9,7, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,77, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,12.

    Прогноз: «Краснодар» сейчас не настолько сильнее «Пари НН», чтобы давать такие котировки с большим перекосом в его пользу. Да, игра на своем поле, но с учетом всех потерь, текущей формы и не лучшей обстановки внутри коллектива, вряд ли тут стоит ждать разгрома.

    Ставка: победа «Пари НН» с форой +1 за 2,25.

    Прогноз: также можно сильно рискнуть и заиграть победу гостей за приличный коэффициент, который обычно дают, когда соперник играет в более низшей лиге и вразы уступает в классе.

    Ставка: чистая победа «Пари НН» за 9,70.

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    «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. «Быкам» придется очень непросто
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