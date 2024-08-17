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    Голкипер «Пари НН»: Будем стараться забрать три очка у «Краснодара»

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    Вратарь «Пари НН» Никита Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ против «Краснодара».

    Никита Медведев
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    Никита Медведев

    «Будем стараться забрать три очка у "Краснодара" в предстоящем матче, а также собираемся навязать максимум борьбы. Будем верить, что получится показать достойную игру и забрать очки», — сказал Медведев Чемпионату.

    Напомним, что матч между «Краснодаром» и «Пари НН» состоится завтра, 18-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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