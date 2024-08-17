Голкипер «Пари НН»: Будем стараться забрать три очка у «Краснодара»

Вратарьподелился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура РПЛ против

«Будем стараться забрать три очка у "Краснодара" в предстоящем матче, а также собираемся навязать максимум борьбы. Будем верить, что получится показать достойную игру и забрать очки», — сказал Медведев Чемпионату.

Напомним, что матч между «Краснодаром» и «Пари НН» состоится завтра, 18-го августа в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 4-х туров «Пари НН» занимает 6-е место в таблице чемпионата России с 6-ю очками в активе.