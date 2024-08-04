«Нефтехимик» — «Ротор»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

В матче 4-го тура Первой лиги нижнекамскийпобедил волгоградскийсо счетом 1:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Султан Джамилов Фото: fcnh.ru

Единственный мяч на третьей минуте забил нападающий Султан Джамилов, для него он стал вторым в сезоне.

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — Ротор 1:0 Гол: 1:0 Султан Джамилов (3') Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Ротор: Алексей Никитин, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Morozov V., Prishchepa D., Shvetsov M. Предупреждение: Shvetsov M. (9')

Календарь и таблица ФНЛ

Сейчас «Нефтехимик» с 9 очками поднялся на второе место, «Ротор» с 4 очками пока на 11-й позиции.