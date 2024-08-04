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    «Нефтехимик» победил «Ротор» в матче Первой лиги

    «Нефтехимик» — «Ротор»: счет матча 1:0 (1:0), обзор гола

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    В матче 4-го тура Первой лиги нижнекамский «Нефтехимик» победил волгоградский «Ротор» со счетом 1:0.

    Султан Джамилов
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    Султан Джамилов

    Единственный мяч на третьей минуте забил нападающий Султан Джамилов, для него он стал вторым в сезоне.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Нефтехимик — Ротор 1:0
    Гол: 1:0 Султан Джамилов (3') Нефтехимик: Никита Янович, Александр Кахидзе, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Марат Ситдиков, Султан Джамилов, Данила Емельянов, Максим Петров, Даниил Родин, Константин Шильцов, Саид Алиев Ротор: Алексей Никитин, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Дамир Таликин, Chagrov N., Morozov V., Prishchepa D., Shvetsov M. Предупреждение: Shvetsov M. (9')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Сейчас «Нефтехимик» с 9 очками поднялся на второе место, «Ротор» с 4 очками пока на 11-й позиции.

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