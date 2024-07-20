Лепский: Эмоции от победы положительные, очень рад, что выиграли

Защитник московскогоподелился впечатлениями после победы своей команды в матче 1-го тура российской Премьер-лиги с(3:1).

«Эмоции от победы положительные. Очень рад, что выиграли. Важный первый матч, очень тяжёлый — с красной карточкой играли весь второй тайм. Быстрый забитый мяч сильно повлиял на команду. Потом сразу последовало два быстрых гола.

Если бы не красная карточка, могли ещё увеличить счёт. После красной карточки стали меньше играть с мячом. Не было бы её — владение было бы на нашей стороне и моментов намного больше», — сказал Лепский Чемпионату.

Защитник отметился забитым голом в ворота «Факела» на 3-й минуте. В следующем матче «Динамо» сыграет против «Локомотива» 27-го июля.