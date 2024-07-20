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    «Динамо» — «Факел». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Факел»

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    Московское «Динамо» дома сыграет с «Факелом» в рамках 1-го тура нового сезона чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» упустило возможность стать чемпионом России прошлого сезона, проиграв в заключительном туре «Краснодару». «Бело-голубые» заняли третью строчку, набрав итоговые 56 очков в 30-ти матчах.

    В летнюю трансферную кампанию команду пополнил голкипер Андрей Лунев, перебравшийся из «Карабаха» в статусе свободного агента. Легенда «Динамо» вратарь Антон Шунин покинул «бело-голубых» в связи с окончанием контракта после 17-ти лет в клубе. Федор Смолов вернулся в «Краснодар», а Сергей Паршивлюк объявил о завершении карьеры и вошел в тренерский штаб «Динамо».

    Перед стартом сезона подопечные Марцела Лички сыграли 4 товарищеских матча. «Динамо» оказалось сильнее московского «Спартака» и сербского ОФК Белград, но уступило «Партизану» и «Ахмату».

    «Факел»

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    «Факел» закончил прошлый сезон на 11-й строчке турнирной таблицы, избежав прямого вылета и стыковых матчей. После 30-ти матчей в активе воронежцев числилось 32 очка при 7 победах, 11 ничьих и 12 поражениях.

    Среди новичков команды стоит отметить полузащитника Дилана Мертенса, нападающих Владимира Ильина и Николая Гиоргобиани, перешедших в статусе свободных агентов. По истечению срока контракта «Факел» покинули Руслан Магаль, Кирилл Суслов, Андрей Мендель, Роман Акбашев и Максим Максимов.

    Перед стартом сезона подопечные Игоря Черевченко сыграли три матча, причем две из них были с «Ростовом» (0:1 и 2:2). Между ними «Факел» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

    Личные встречи

    Оба матча прошлого сезона завершились вничью — 0:0 в Москве и 1:1 в Воронеже. Всего в 10-ти очных встречах на счету «Факела» 4 победы, «Динамо» оказалось сильнее в 2-х случаях и еще 4 раза команды на смогли выявить победителя.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Факел» с коэффициентом 2.65.

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