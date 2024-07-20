Динамо
Факел
«Динамо»
Положение команды: «Динамо» подходит к чемпионату в полной боевой готовности. В прошедшем сезоне РПЛ «бело-голубые» до самого конца боролись за чемпионство.
После последнего 30-го тура «Динамо» заняло 3-е место в таблице с 56-ю очками в активе, уступив «Зениту» (1-е место, 57 баллов) только 1 балл.
Динамо — Факел: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Бело-голубые» провели 4 товарищеских матча этим летом. Последний раз «Динамо» обыграл «Спартак» 12-го июля (2:1) по серии пенальти. До этого команда обыграла «Белград» (2:0).
В последних 4-х контрольных встречах «бело-голубые» по 2 раза выиграли и проиграли. За этот период «Динамо» забил 5 голов при 6-и пропущенных.
Состояние команды: У «Динамо» не было больших потерь в летнее трансферное окно. Разве что клуб покинул нападающий Федор Смолов, но он не был основным нападающим.
В декабре прошлого года состоялся последний очный поединок между «Динамо» и «Факелом», который закончился вничью 1:1. Воронежцы избежали поражения, сравняв счет на 79-й минуте.
«Факел»
Положение команды: «Факел» довольно успешно провел концовку прошлого сезона и сохранил прописку в РПЛ. Команда заняла 11-е место в таблице чемпионата с 32 очками в активе.
В прошедшем сезоне у воронежцев было много проблем, одна из главных — низкая результативность. «Факел» забил всего 22 гола в 30-и встречах, заняв последнее место в лиге по этому показателю.
Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече воронежцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2), а до этого обыграла тульский «Арсенал» со счетом 2:1.
В последних 5-и матчах «Факел» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов при таком же количестве пропущенных.
Состояние команды: В летнее трансферное окно пришло несколько интересных легионеров, которые могут помочь «Факелу» в предстоящем сезоне — нападающий Мохамед Браими и полузащитник Дилан Мертенс.
Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Факел» ни разу не проигрывал «Динамо». За этот период воронежцы трижды сыграли с «бело-голубыми» вничью и дважды победили.
Статистика для ставок
- «Факел» не может победить на чужом поле на протяжении 4-х последних матчей
- В последних 5-и матчей «Динамо» выиграло в основное время только 1 раз
- «Динамо» не может обыграть «Факел» на протяжении 6 последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа «Факела» — в 5.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
- 1.90Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.07Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.18Локомотив — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» сумеет порадовать своих болельщиков зрелищной и результативной игрой.
Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.65.
Прогноз: В 1-м тайме «Динамо» будет давить и, наверняка, забьет минимум 1 гол.
Ставка: В 1-м тайме забьет только «Динамо» за 2.45.