20 июля в рамках 1-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» и «Факел». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Положение команды: «Динамо» подходит к чемпионату в полной боевой готовности. В прошедшем сезоне РПЛ «бело-голубые» до самого конца боролись за чемпионство.

После последнего 30-го тура «Динамо» заняло 3-е место в таблице с 56-ю очками в активе, уступив «Зениту» (1-е место, 57 баллов) только 1 балл.

Последние матчи: «Бело-голубые» провели 4 товарищеских матча этим летом. Последний раз «Динамо» обыграл «Спартак» 12-го июля (2:1) по серии пенальти. До этого команда обыграла «Белград» (2:0).

В последних 4-х контрольных встречах «бело-голубые» по 2 раза выиграли и проиграли. За этот период «Динамо» забил 5 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Состояние команды: У «Динамо» не было больших потерь в летнее трансферное окно. Разве что клуб покинул нападающий Федор Смолов, но он не был основным нападающим.

В декабре прошлого года состоялся последний очный поединок между «Динамо» и «Факелом», который закончился вничью 1:1. Воронежцы избежали поражения, сравняв счет на 79-й минуте.

«Факел»

Положение команды: «Факел» довольно успешно провел концовку прошлого сезона и сохранил прописку в РПЛ. Команда заняла 11-е место в таблице чемпионата с 32 очками в активе.

В прошедшем сезоне у воронежцев было много проблем, одна из главных — низкая результативность. «Факел» забил всего 22 гола в 30-и встречах, заняв последнее место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече воронежцы сыграли вничью с «Ростовом» (2:2), а до этого обыграла тульский «Арсенал» со счетом 2:1.

В последних 5-и матчах «Факел» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Состояние команды: В летнее трансферное окно пришло несколько интересных легионеров, которые могут помочь «Факелу» в предстоящем сезоне — нападающий Мохамед Браими и полузащитник Дилан Мертенс.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах «Факел» ни разу не проигрывал «Динамо». За этот период воронежцы трижды сыграли с «бело-голубыми» вничью и дважды победили.

Статистика для ставок

«Факел» не может победить на чужом поле на протяжении 4-х последних матчей

В последних 5-и матчей «Динамо» выиграло в основное время только 1 раз

«Динамо» не может обыграть «Факел» на протяжении 6 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.95, а победа «Факела» — в 5.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.

Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» сумеет порадовать своих болельщиков зрелищной и результативной игрой.

Ставка: Победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.65.

Прогноз: В 1-м тайме «Динамо» будет давить и, наверняка, забьет минимум 1 гол.

Ставка: В 1-м тайме забьет только «Динамо» за 2.45.