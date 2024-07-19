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    Капитан «Пари НН»: Нас ждет интересный и непростой сезон

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    Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от предстоящего сезона российской Премьер-лиги.

    Кирилл Гоцук
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    Кирилл Гоцук

    «Входим в новый сезон с позитивным настроем. Хорошо подготовились в Сербии на сборах. Думаю, что нас ждёт интересный и непростой сезон. Новички потихоньку вливаются.

    Русские ребята уже хорошо зашли в коллектив, легионерам ещё предстоит. Но я думаю, что через 7-10 дней всё будет окей. Как их приняли? Дружественно. Нам нужны новые игроки, свежая кровь, усиление. Думаю, ребята должны помочь», — сказал Гоцук в интервью клубной пресс-службе.

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