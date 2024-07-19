Капитан «Пари НН»: Нас ждет интересный и непростой сезон

Защитникподелился ожиданиями от предстоящего сезона российской Премьер-лиги.

«Входим в новый сезон с позитивным настроем. Хорошо подготовились в Сербии на сборах. Думаю, что нас ждёт интересный и непростой сезон. Новички потихоньку вливаются.

Русские ребята уже хорошо зашли в коллектив, легионерам ещё предстоит. Но я думаю, что через 7-10 дней всё будет окей. Как их приняли? Дружественно. Нам нужны новые игроки, свежая кровь, усиление. Думаю, ребята должны помочь», — сказал Гоцук в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что новый сезон российской Премьер-лиги стартует завтра, 20-го июля. «Пари НН» в 1-м туре сыграет против «Рубина» 22-го июля в 20:00 мск.