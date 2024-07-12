Ди Мария останется в «Бенфике»

согласовал новый контракт с лиссабонской

Прежнее соглашение аргентинского футболиста с португальским клубом истекло 31 июня 2024 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего Ди Марии в три миллиона евро. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил девять мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС.