Ди Мария останется в «Бенфике»

Анхель Ди Мария Фото: globallookpress.com
Прежнее соглашение аргентинского футболиста с португальским клубом истекло 31 июня 2024 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего Ди Марии в три миллиона евро. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил девять мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Ди Мария может продолжить карьеру в МЛС.