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    Ди Мария останется в «Бенфике»

    Футбол Бенфика Португалия
    Анхель Ди Мария согласовал новый контракт с лиссабонской «Бенфикой».

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    Прежнее соглашение аргентинского футболиста с португальским клубом истекло 31 июня 2024 года.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, новый контракт Ди Марии с «Бенфикой» рассчитан до конца сезона-2024/2025.

    Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего Ди Марии в три миллиона евро. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Португалии 28 матчей, забил девять мячей и сделал десять результативных передач.

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