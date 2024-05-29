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    Ди Мария продолжит карьеру в МЛС

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    Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария близок к переходу в «Интер Майами».

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    В конце июня Ди Мария станет свободным агентом после истечения срока контракта с «Бенфикой».

    По информации ESPN, 36-летний аргентинец уже достиг соглашения с «Интер Майами».

    При этом пока неясно, когда Ди Мария присоединится к новой команде — этим летом или в январе 2025 года, перед началом нового сезона в МЛС.

    Transfermarkt оценивает стоимость Ди Марии в четыре миллиона евро.

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    • Ранее сообщалось, что «Интер Майами» планирует подписать защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, который, как и Ди Мария, в конце июня станет свободным агентом.

    Напомним, за «Интер Майами» уже выступают Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.

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