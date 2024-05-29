Ди Мария продолжит карьеру в МЛС

Анхель Ди Мария Фото: globallookpress.com
В конце июня Ди Мария станет свободным агентом после истечения срока контракта с «Бенфикой».
По информации ESPN, 36-летний аргентинец уже достиг соглашения с «Интер Майами».
При этом пока неясно, когда Ди Мария присоединится к новой команде — этим летом или в январе 2025 года, перед началом нового сезона в МЛС.
Transfermarkt оценивает стоимость Ди Марии в четыре миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» планирует подписать защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, который, как и Ди Мария, в конце июня станет свободным агентом.
Напомним, за «Интер Майами» уже выступают Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.