Ди Мария продолжит карьеру в МЛС

Полузащитник сборной Аргентиныблизок к переходу в

В конце июня Ди Мария станет свободным агентом после истечения срока контракта с «Бенфикой».

По информации ESPN, 36-летний аргентинец уже достиг соглашения с «Интер Майами».

При этом пока неясно, когда Ди Мария присоединится к новой команде — этим летом или в январе 2025 года, перед началом нового сезона в МЛС.

Transfermarkt оценивает стоимость Ди Марии в четыре миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» планирует подписать защитника мадридского «Реала» Начо Фернандеса, который, как и Ди Мария, в конце июня станет свободным агентом.

Напомним, за «Интер Майами» уже выступают Лионель Месси, Серджи Бускетс, Жорди Альба и Луис Суарес.