Агент Миранчука: В ближайшем будущем «Локомотив» будет бороться за другие места — финансирование перекрыто, денег нет

, агент полузащитника, рассказал о финансовом состоянии

Миранчук ранее отказался продлевать контракт с «Локомотивом». Сообщалось, что Антон просил контракт на два миллиона евро за сезон, тогда как клуб предлагал ему соглашение на 1,6 миллиона евро.

«Жаль болельщиков и поклонников "Локомотива". Это прекрасный, стабильный и семейный клуб с классной школой и базой. Но он превращается в нечто себе подобное. Скорее всего, в ближайшем будущем клуб будет бороться за другие места.

Раньше здесь играли Гильерме, Фарфан, братья, Крыховяк. А сейчас… Почувствуйте разницу сами. Нынешняя команда не может конкурировать за первые места.

Финансирование клуба полностью перекрыто, денег нет», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».