Агент: Миранчук продолжит карьеру в другом чемпионате, Россию не рассматриваем

Вадим Шпинев, агент полузащитника, рассказал, почему игрок отказался продлевать контракт с

Сообщалось, что Миранчук просил контракт на два миллиона евро за сезон, тогда как «Локомотив» предлагал ему 1,6 миллиона евро.

«Антон ушел, потому что сошлось много факторов: как делалось предложение и так далее. Клуб стал не тем.

Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Россию мы не рассматриваем», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.