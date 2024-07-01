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    Агент: Миранчук продолжит карьеру в другом чемпионате, Россию не рассматриваем

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    Вадим Шпинев, агент полузащитника Антона Миранчука, рассказал, почему игрок отказался продлевать контракт с «Локомотивом».

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Сообщалось, что Миранчук просил контракт на два миллиона евро за сезон, тогда как «Локомотив» предлагал ему 1,6 миллиона евро.

    «Антон ушел, потому что сошлось много факторов: как делалось предложение и так далее. Клуб стал не тем.

    Антон продолжит карьеру в другом чемпионате. Россию мы не рассматриваем», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Антона Миранчука в шесть миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 29 матчей, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

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