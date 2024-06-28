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    «Пари НН» назвал состав на учебно-тренировочный сбор в Сербии

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    Пресс-служба «Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте опубликовала имена футболистов команды, которые отправились на учебно-тренировочный сбор в Сербии. Подопечные Саши Илича будут тренироваться там до 13 июля.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    Состав «Пари НН» на сбор в Сербии:

    Вратари: Никита Медведев, Иван Кукушкин, Вадим Лукьянов и Константин Мелентьев.

    Полевые игроки: Кирилл Гоцук, Николай Калинский, Дмитрий Живоглядов, Александр Трошечкин, Станислав Магкеев, Артём Гюрджан, Владислав Карапузов, Николоз Кутателадзе, Кирилл Боженов, Зе Турбо, Маттео Стаматов, Хуан Боселли, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук, Дмитрий Калайда, Никита Ермаков, Максим Шнапцев, Никита Каккоев, Виктор Александров, Данила Ведерников, Кирилл Глущенков, Валерий Царукян, Артём Юран, Антон Мухин, Артём Варганов и Евгений Лукиных.

    Сообщается, что на сборе в Сербии нижегородская команда проведёт пять контрольных матчей: 30 июня российский клуб встретится с «Слободой» (Сербия), 4 июля — с черногорским «Арсеналом», 7 июля соперником «Пари НН» станет сербский «Нови-Пазар», 10 июля

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