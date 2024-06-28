Ловчев: Карпин говорил, что не держится за место в сборной. Еще раз скажет — и прощай Валера

Бывший футболист «Спартака»рассказал, в каком случаемогут уволить с поста главного тренера сборной

Ранее стало известно, что Карпин подписал с РФС новый четырехлетний контракт.

«У сборной России нет никаких соревнований. К чему менять тренера? И какой специалист возьмется за это? Карпин делает определенную работу на протяжении всего времени, если сначала была надежда, что нас вернут в турниры, то позже она испарилась.

Карпин делает то, что должен делать нормальный тренер — собирает хорошую команду в период, когда неизвестно, когда начнем играть.

Можно сейчас собрать команду из опытных игроков, позвать туда Акинфеева, других ребят, но где им играть? А через два года придется лепить новую команду. Карпин сегодня просматривает всех ребят с российским паспортом, но собирает команду исходя из своих предпочтений.

Еще момент. Карпин свободный человек, его ничего не держит в России, у него и семья в Эстонию переезжает. Валерий уже говорил, что не держится за место в сборной, потом еще бывший министр спорта ему объяснял, что неправильно так говорить. А еще скажет Карпин так раза два — и прощай Валера.

Карпин много раз сетовал на сложную логистику в "Ростове"? Это вопрос только его. В свое время у нас не было самолетов из Москвы в Нью‑Йорк, Мехико. Мы летали в Париж, жили там, а потом добирались в Южную Америку. И как‑то никто не говорили, что неудобно летать.

Они работают не за фантики, а за деньги, на которые потом будут жить. А что касается логистики: если хочешь идеальных условий, тренируй лучше, чтобы тебя забрал "Зенит" и у тебя будут чартеры», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Карпин продолжит совмещать посты в сборной России и «Ростове».