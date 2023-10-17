Ловчев: Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить

Ветеран «Спартака»раскритиковал главного тренера сборной Россиипосле товарищеского матча с

Игра между россиянами и кенийцами, состоявшаяся 16 октября на поле возле отеля в турецкой Анталье, завершилась со счетом 2:2.

«Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ.

Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит — я не всех по именам знаю. Это логично, потому что все время меняется состав.

Пусть у нас средний состав, но это же квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счет стабильности состава, сыгранности. Тут этого нет. А когда нет — то, что мы увидели с Кенией, будет продолжаться.

Я все время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы. Хочется услышать ответ на простой вопрос — прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему? Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.