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    Ловчев: Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить

    Футбол Сборная России Футбол России
    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Кенией.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Игра между россиянами и кенийцами, состоявшаяся 16 октября на поле возле отеля в турецкой Анталье, завершилась со счетом 2:2.

    «Обращаюсь конкретно к Карпину — прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ.

    Дошло уже до того, что приезжает Головин в сборную и говорит — я не всех по именам знаю. Это логично, потому что все время меняется состав.

    Пусть у нас средний состав, но это же квалифицированные футболисты, которые могут стать сильнее за счет стабильности состава, сыгранности. Тут этого нет. А когда нет — то, что мы увидели с Кенией, будет продолжаться.

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    • Я все время слушаю Карпина, но слышу обрывистые ответы на любые вопросы. Хочется услышать ответ на простой вопрос — прошло два года с момента отстранения, а команды у нас так и не появилось. Почему? Есть не сборная, а расширенный список кандидатов», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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