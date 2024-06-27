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    Стало известно, почему Козлов перешел в «Краснодар», а не в «Зенит»

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    Василий Голяна, агент полузащитника Данилы Козлова, рассказал, почему игрок решил продолжить карьеру в «Краснодаре», а не в «Зените».

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    «Краснодар» выкупил Козлова у калининградской «Балтики».

    «Мы анализировали всевозможные варианты, что будет лучше для футболиста с точки зрения продолжения карьеры.

    "Краснодар" проявил максимальный профессионализм и был максимально настойчив в рамках переговорного процесса. Взвесив все за и против мы выбрали этот вариант.

    Не считаем, что срок контракта слишком длинный. Разговор шел про четыре или пять лет. Но клуб настаивал на более долгом сроке, мы в этом никакой проблемы не видим.

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    • Если Даня продолжит прогрессировать и здорово играть, то могут быть переговоры как и о продлении соглашения, так и других вариантах. Если все будет хорошо, мы продлимся раньше», — приводит слова агента «Матч ТВ».

    Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 1,8 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 10 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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