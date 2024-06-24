Илич назвал успехом сохранение «Пари НН» в РПЛ

Наставник «Пари НН»поделился мнением о минувшем сезоне РПЛ.

«Нашей задачей было остаться в РПЛ. И самое главное, что нам удалось это сделать. Конечно, хотелось, чтобы мы обеспечили себе место в лиге на следующий сезон без участия в стыках. Не вышло. Но все же мы справились, и это успех.

Сейчас нам нужно готовиться к новому сезону и становиться лучше», — сказал Илич «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.