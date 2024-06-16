Bild: Мужчина с топором напал на людей перед матчем Польша — Нидерланды

Полиция и болельщики на Евро-2024 Фото: globallookpress.com
Стало известно, что в немецком городе Гамбург мужчина напал с топором на фанатов сборных Евро-2024, . Сначала полиция использовала перцовый баллончик, чтобы нейтрализовать человека, а затем применила огнестрельное оружие.
Сначала полицейские сделали предупредительный выстрел, а потом прозвучало еще несколько выстрелов после чего мужчина упал на землю. После досмотра в его портфеле нашли коктейль Молотова, который он мог использовать в местах большого скопления людей.
Отмечается, что мужчина тяжело ранен, но жив. Человека уже доставили в больницу.
Напомним, что матч группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды должен состояться сегодня, 16-го июня в 16:00 мск.