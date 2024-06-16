Bild: Мужчина с топором напал на людей перед матчем Польша — Нидерланды

Перед матчем группового этапа Евро-2024в Гамбурге человек напал на людей с топором. Об этом сообщает Bild.

Стало известно, что в немецком городе Гамбург мужчина напал с топором на фанатов сборных Евро-2024, . Сначала полиция использовала перцовый баллончик, чтобы нейтрализовать человека, а затем применила огнестрельное оружие.

Сначала полицейские сделали предупредительный выстрел, а потом прозвучало еще несколько выстрелов после чего мужчина упал на землю. После досмотра в его портфеле нашли коктейль Молотова, который он мог использовать в местах большого скопления людей.

Отмечается, что мужчина тяжело ранен, но жив. Человека уже доставили в больницу.

Напомним, что матч группового этапа Евро-2024 Польша — Нидерланды должен состояться сегодня, 16-го июня в 16:00 мск.