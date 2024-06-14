Маттеус: Сборная Германии выиграет Евро-2024, в финале победим Францию

Бывший капитан сборной Германиисчитает, что Бундестим способна выиграть домашний чемпионат Европы.

«Сейчас есть позитивное напряжение, ожидание того, что вот-вот начнется. У меня такое же чувство, как раньше, когда приближалась наша первая игра на большом турнире.

В пятницу наша сборная открывает домашний чемпионат Европы против Шотландии. И, как и раньше, когда я был игроком, я твердо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!

Меня не злит слабый результат в последнем товарищеском матче против Греции (2:1). Я даже так скажу: у нас классные игроки, нам не надо никого бояться. Я абсолютно уверен, что Юлиан Нагельсман заставит эту команду работать.

Ранее я сказал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 — Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале — Францию?», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Германия — Шотландия

В первом туре группового этапа сборная Германии встретится 14 июня с Шотландией. Следить за этой игрой можно будет в нашей трансляции.