ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ»
  • 10:32
    • В РПЛ открылось летнее трансферное окно
  • 08:58
    • «Чемпионат»: «Зенит» договорился о переходе Глушенкова
  • 08:11
    • «Флорида» выиграла третий матч в финале Кубка Стэнли
    Все новости спорта

    Маттеус: Сборная Германии выиграет Евро-2024, в финале победим Францию

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Евро-2024 Сборная Шотландии
    Бывший капитан сборной Германии Лоттар Маттеус считает, что Бундестим способна выиграть домашний чемпионат Европы.

    Лоттар Маттеус
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоттар Маттеус

    «Сейчас есть позитивное напряжение, ожидание того, что вот-вот начнется. У меня такое же чувство, как раньше, когда приближалась наша первая игра на большом турнире.

    В пятницу наша сборная открывает домашний чемпионат Европы против Шотландии. И, как и раньше, когда я был игроком, я твердо уверен, что мы сможем выиграть турнир. Мой прогноз: Германия станет чемпионом Европы!

    Меня не злит слабый результат в последнем товарищеском матче против Греции (2:1). Я даже так скажу: у нас классные игроки, нам не надо никого бояться. Я абсолютно уверен, что Юлиан Нагельсман заставит эту команду работать.

  • «Он даже чеканить не умеет!». Кто из тренеров Евро-2024 был лучшим игроком?
  • Вспоминаем игровую карьеру всех тренеров 24 национальных команд на чемпионате Европы в Германии
  • Вчера

    • Ранее я сказал, что Германия выиграет группу, в 1/8 финала обыграет Сербию, в 1/4 — Испанию. В полуфинале мы победим Португалию, а в финале — Францию?», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Германия — Шотландия

    В первом туре группового этапа сборная Германии встретится 14 июня с Шотландией. Следить за этой игрой можно будет в нашей трансляции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Матч открытия получится результативным
  • Германия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • У «Эдмонтона» еще достаточно сил, чтобы вернуться в серию
  • «Эдмонтон» — «Флорида». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Испания и Хорватия порадуют голами
  • Испания — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Германия — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Испания — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Италия — Албания
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Де Минор — Раонич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Грикспор — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Осака — Андрееску
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Монтгомери — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры