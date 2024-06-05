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    Германия — Шотландия. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча открытия Евро-2024 Германия — Шотландия

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    Сборная Германии сыграет с Шотландией в стартовом матче чемпионата Европы 2024 года. Игра состоится на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начало — в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом матча приглашаем вас вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    Германия

    Сборная Германии квалифицировалась на Евро-2024 в качестве хозяина турнира, что автоматически обеспечило ей место среди участников. Это дало команде возможность сосредоточиться на подготовке к турнире, не проходя через традиционный отборочный этап.

    На чемпионате мира 2022 года сборная Германии не смогла преодолеть групповой этап, финишировав на третьем месте в своей группе и уступив Испании по дополнительным показателем. Это стало большим разочарованием после того, как команда показала неубедительные результаты на Евро-2020, где они дошли до стадии 1/8 финала, но были вынуждены покинуть турнир после поражения от Англии со счетом 0:2.

    В 2024 году в рамках подготовки к Евро-2024 сборная Германии провела ряд товарищеских матчей. В марте подопечные Юлиана Нагельсманна одолели Францию (2:0) и Нидерланды (2:1), а в начале лета сыграли вничью с Украиной (0:0) и обыграли Грецию (2:1).

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    Шотландия

    Сборная Шотландии под руководством Стива Кларка показала уверенную игру в отборочных матчах на Евро-2024, заняв второе место в своей группе. Отбор прошел под знаком напряженной борьбы, где ключевыми стали матчи против Испании и Норвегии. В частности, победа над Испанией со счетом 2:0 дома стала ярким моментом кампании.

    На предыдущих крупных турнирах команда не смогла проявить себя в полной мере. В отборе на чемпионат мира 2022 года шотландцы проиграли в стыковых матчах Украине со счетом 1:3. На Евро-2020 сборная Шотландии также не смогла выйти из группы, заняв последнее место в квартете с Англией, Хорватией и Чехией.

    В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Шотландии провела несколько товарищеских матчей. Весной 2024 года команда потерпела поражения от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (0:1), а в начале июня одержала победу над Гибралтаром (2:0) и сыграла вничью с Финляндией (2:2).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в отборе на Евро-2016. Оба матча завершились победой сборной Германии. Всего в 9-ти встречах на счету немцев 6 побед, Шотландия оказалась сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Германия — Шотландия с коэффициентом 1.75.

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