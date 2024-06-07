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    Газинский попрощался с «Уралом»: Я уверен, что лучшее у вас и у клуба впереди

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    Бывший полузащитник «Урала» Юрий Газинский прокомментировал свой уход из екатеринбургского клуба.

    Юрий Газинский
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    Юрий Газинский

    «Дорогие болельщики, пришло время поблагодарить вас за ту поддержку, эмоции и драйв, которые вы давали на протяжении всего сезона!

    К сожалению, итог сезона получился неудачным для команды, но я уверен, что лучшее у вас и у клуба впереди! Вперёд, шмели!» — приводит слова Газинского пресс-служба «Урала».

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    • Напомним, что екатерибургская команда попала в стыковые матчи за выживание в РПЛ, где проиграла «Акрону» с общим счетом 2:3. В следующем сезоне «Урал» будет выступать в Первой лиге.

    Газинский провел только 7 матчей в сезоне 2023/2024 за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

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