Газинский покинул «Урал»

Пресс-службаофициально объявила об уходе полузащитника

«Футбольный клуб "Урал" не стал продлевать контракт с полузащитником. Юрий Газинский пришёл в наш клуб в августе 2022 года и провёл на поле 28 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 3 передачи. Болельщики надолго запомнят коронные голы Юры на дальней штанге, после розыгрыша угловых!

К сожалению, серьёзные травмы не дали полузащитнику ещё больше проявить своё мастерство в матчах.

Спасибо, Юра, за два года проведённые в Екатеринбурге и желаем тебе успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

«Урал» начнет новый сезон в Первой лиге.