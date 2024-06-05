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    Юран: Есть интерес из РПЛ и ближнего зарубежья, но абы куда не пойду

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    Известный тренер Сергей Юран сообщил, что готов рассмотреть предложения клубов из Первой лиги.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    В апреле Юран был уволен с поста главного тренера «Пари НН».

    «Хочется уже вернуться и окунуться в работу. Месяц отдохнул и восстановился. Пока конкретики от клубов нет — всё вокруг да около.

    Но ничего страшного — предложения будут. Есть интерес из РПЛ, есть из ближнего зарубежья. Но я абы куда не пойду.

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    • Если будет предложение из Первой лиги, то должны быть задачи, подкрепленные бюджетом. Такое рассмотрим», — сказал 54-летний специалист, слова которого приводит «Чемпионат».

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