Осинькин: Мы допустили некоторые ошибки

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал поражение своего клуба в матче против «Динамо» (1:4) в 29-м туре РПЛ.

«Сказал ребятам, что было неплохое качество игры с нашей стороны. Понимали, с какой командой играли, каким‑то образом адаптировались под нее, и выбрали достаточно рациональную тактику, которая давала нам хорошие шансы зацепиться за что‑то, но пропустили…

Фактически это было три стандартных поражения, которые решили исход встречи в пользу "Динамо". Знаем, что у нас маленькая команда, мы готовились, но все равно допустили некоторые ошибки, в том числе и индивидуальные», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».