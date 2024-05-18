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    Осинькин: Мы допустили некоторые ошибки

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение своего клуба в матче против «Динамо» (1:4) в 29-м туре РПЛ.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Сказал ребятам, что было неплохое качество игры с нашей стороны. Понимали, с какой командой играли, каким‑то образом адаптировались под нее, и выбрали достаточно рациональную тактику, которая давала нам хорошие шансы зацепиться за что‑то, но пропустили…

    Фактически это было три стандартных поражения, которые решили исход встречи в пользу "Динамо". Знаем, что у нас маленькая команда, мы готовились, но все равно допустили некоторые ошибки, в том числе и индивидуальные», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

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