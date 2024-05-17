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    Официально: Аллегри покинул «Ювентус»

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    В «Ювентусе» сообщили о расставании с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Напомним, что руководству «старой синьоры» не понравилось поведение главного тренера после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (1:0), который стал угрожать журналисту.

    Аллегри возглавил «Ювентус» весной 2021-го года. В нынешнем сезоне туринцы занимают 4-е место в таблице Серии А с 67-ю очками в активе после 37-и туров.

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