Официально: Аллегри покинул «Ювентус»

сообщили о расставании с главным тренером команды

Напомним, что руководству «старой синьоры» не понравилось поведение главного тренера после победы в финале Кубка Италии над «Аталантой» (1:0), который стал угрожать журналисту.

Аллегри возглавил «Ювентус» весной 2021-го года. В нынешнем сезоне туринцы занимают 4-е место в таблице Серии А с 67-ю очками в активе после 37-и туров.

Под руководством итальянского специалиста «Ювентус» провел 149 матчей во всех турнирах, в которых 80 раз выиграл, 34 раза сыграл вничью и 35 раз проиграл.