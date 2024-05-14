Голкипер «Реала» Лунин останется в запасе на матч с «Алавесом»

Стал известен стартовый составна матч 36-го тура испанской Примеры с

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус Жуниор.

Запасные: Лунин, Кепа, Модрич, Хоселу, Васкес, Себальос, Гарсия, Браим Диас, Рюдигер, Гюлер, Мартин.

Матч между «Реалом» и «Алавесом» состоится сегодня, 14-го мая в 22:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 35-и туров «сливочные» занимают 1-е место в таблице Примеры с 90 очками в активе. «Алавес» — на 12-й позиции (42 балла).