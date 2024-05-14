ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры «МЮ» — «Арсенал»До последнего тура. «Арсенал» одолел «МЮ», продолжая бороться за титул «Арсенал» — «Манчестер Сити»Конец клубного сезона. Финиш титульной гонки АПЛ, кубки Италии и Франции, надежда «Аталанты» на ЛЧ
    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Реала»?

    «Реал» — «Алавес». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Примера, 14 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Алавес Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем
    14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Алавес». Начало игры — в 22:30 мск. «Реал» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 14 Мая 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:30 Алавес

    Алавес

  • Витория
    •

    «Реал»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Реал» Мадрид занимает первую позицию с 90 очками с разницей мячей 78-22.

    Команда на 15 очков опережает своего ближайшего преследователя «Жирону» и уже обеспечила себе место чемпионский титул, поэтому уже доигрывает сезон в национальном первенстве.

    Реал Мадрид — Алавес: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.306.0011.00Бонус$9500
    •

    Последние матчи: в прошлом туре мадридцы уже в ранге чемпиона одержали победу. На чужом поле они разгромили «Гранаду» (4:0).

    Этот успех продлил серию побед коллектива в три поединка как в рамках национального первенства, так и Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: Чуамени, Алаба — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 22 последних матчах в разных турнирах «Реал» ни разу не проиграл при 16 победах и шести ничьих.

    Такие результаты позволили королевскому клубу не только завоевать чемпионский титул, но и выйти в финал Лиги чемпионов после драматичного противостояния с «Баварией».

    Джуд Беллингем — самый результативный игрок клуба и третий лучший бомбардир Примеры с 18-ю забитыми мячами.

    «Алавес»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Алавес» занимает 11-е место с 42 баллами и разницей мячей 34-40.

    Команда уже не рискует понизиться в классе и одновременно лишилась шансов попасть в еврокубки, поэтому не имеет турнирной мотивации.

  • Мадрид или Дортмунд? Кто выиграет финал Лиги чемпионов на «Уэмбли»
  • Раннее превью звездного еврокубкового поединка, открывающего июнь
  • 11/05/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На своем поле он разошелся миром с «Жироной» — 2:2.

    Этот результат прервал победную серию басков в три поединка, которые пришлись на испанское первенство.

    Не сыграют: травмирован — Седлар, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Алавес» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Как видим, такие результаты говорят о том, что после утраты турнирной мотивации коллектив скорее обрел дополнительную уверенность в своих силах, нежели расслабился.

    Саму Омородион — лучший бомбардиры команды в Ла Лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Реал» выиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Алавес» не проиграл

    • в 10 из 12 последних матчей «Алавеса» было забито меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.80, победа «Алавеса» — в 10.50.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Во всех из них было забито больше 2,5 голов.

    Хотя гости не проиграли в четырех последних поединках, в поединке против фаворита и чемпиона у них куда меньше шансов на очки, чем обычно.

    Ставка: «Реал» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех последних матчах был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Циципас — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мюллер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алдиер — Алай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Насаф — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сурхан — Динамо Самарканд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч США — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Норвегия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.61
  • Прогноз на матч Лечче — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» — «Алавес». 14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Алавес». Начало игры — в 22:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Алавес» с коэффициентом 1.85.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры