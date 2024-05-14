14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Алавес». Начало игры — в 22:30 мск. «Реал» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Реал» Мадрид занимает первую позицию с 90 очками с разницей мячей 78-22.

Команда на 15 очков опережает своего ближайшего преследователя «Жирону» и уже обеспечила себе место чемпионский титул, поэтому уже доигрывает сезон в национальном первенстве.

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Последние матчи: в прошлом туре мадридцы уже в ранге чемпиона одержали победу. На чужом поле они разгромили «Гранаду» (4:0).

Этот успех продлил серию побед коллектива в три поединка как в рамках национального первенства, так и Лиги чемпионов.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Чуамени, Алаба — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 22 последних матчах в разных турнирах «Реал» ни разу не проиграл при 16 победах и шести ничьих.

Такие результаты позволили королевскому клубу не только завоевать чемпионский титул, но и выйти в финал Лиги чемпионов после драматичного противостояния с «Баварией».

Джуд Беллингем — самый результативный игрок клуба и третий лучший бомбардир Примеры с 18-ю забитыми мячами.

«Алавес»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Алавес» занимает 11-е место с 42 баллами и разницей мячей 34-40.

Команда уже не рискует понизиться в классе и одновременно лишилась шансов попасть в еврокубки, поэтому не имеет турнирной мотивации.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства сыграл вничью. На своем поле он разошелся миром с «Жироной» — 2:2.

Этот результат прервал победную серию басков в три поединка, которые пришлись на испанское первенство.

Не сыграют: травмирован — Седлар, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Алавес» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Как видим, такие результаты говорят о том, что после утраты турнирной мотивации коллектив скорее обрел дополнительную уверенность в своих силах, нежели расслабился.

Саму Омородион — лучший бомбардиры команды в Ла Лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Реал» выиграл при тотал больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Алавес» не проиграл

в 10 из 12 последних матчей «Алавеса» было забито меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.27. Ничья — в 5.80, победа «Алавеса» — в 10.50.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева выиграли. Во всех из них было забито больше 2,5 голов.

Хотя гости не проиграли в четырех последних поединках, в поединке против фаворита и чемпиона у них куда меньше шансов на очки, чем обычно.

Ставка: «Реал» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь в четырех последних матчах был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.45