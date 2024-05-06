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    Педро остался в запасе «Зенита» на матч с «Факелом»

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    Воронежский «Факел» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ.

    Педро
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    Педро

    «Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.

    Запасные: Гудиев, Доровских, Суслов, Брызгалов, Магаль, Багамаев, Моцпан, Селе, Багателия, Марков, максимов.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Факел» — «Зенит»

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.

    Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.

    Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 6 мая в Воронеже, начало — в 18:00 мск.

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