Педро остался в запасе «Зенита» на матч с «Факелом»

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Мастерной, Калинин, Сенхаджи, Акбашев, Альшин, Якимов, Квеквескири, Аппаев.
Запасные: Гудиев, Доровских, Суслов, Брызгалов, Магаль, Багамаев, Моцпан, Селе, Багателия, Марков, максимов.
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Факел» — «Зенит»
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Артур.
Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Алип, Ерохин, Ахметов, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор, Педро.
Матч «Факел» — «Зенит» пройдет 6 мая в Воронеже, начало — в 18:00 мск.