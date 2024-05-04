«Родина» — «Арсенал»: счет матча 1:1 (0:0), обзор голов

В 31-м туре российской Первой лигина своем поле упустила победу в матче с тульским— 1:1.

В первом тайме не было забитых мячей.

Лишь на 83-й минуте опытный полузащитник хозяев Мухаммад Султонов смог вывести вперед свою команду.

Но нападающий «канониров» Дмитрий Барков смог нанести точный удар на 90+3-й минуте и спасти гостей от поражения.

Футбол. Россия. ФНЛ Родина — Арсенал Тула 1:1 Голы: 1:0 Мухаммад Султонов (83'), 1:1 Дмитрий Барков (90+3') Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Сокол, Солтмурад Бакаев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Ната Уэсли, Амур Калмыков, Даниил Кузнецов, Orinho Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Илья Быковский, Артём Суханов, Максим Кайнов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Солтмурад Бакаев (9'), Руслан Фищенко (87')

Календарь и таблица ФНЛ

«Арсенал» идет четвертым в таблице Первой лиги с 48 очками, «Родина» (46) — строчкой ниже.