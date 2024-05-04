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    «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция центрального матча 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

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    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах
    «Ливерпуль» сыграет дома с «Тоттенхэмом» в рамках 36-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» оставил себе лишь теоретические шансы на чемпионство в этом сезоне. За три тура до конца мерсисайдцы отстают от лидирующего «Арсенала» на восемь очков и на семь от «Манчестер Сити», у которого есть матч в запасе.

    На данный момент «Ливерпуль» сыграл 35 матчей, набрав в них 75 очков: 22 победы, 9 ничьих и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 77:36.

    В крайнем туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью на выезде с «Вест Хэмом» (2:2). Таким образом, «красные» потеряли очки во втором матче кряду. Ранее команда Клоппа уступила в ливерпульском дерби «Эвертону» — 0:2.

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    «Тоттенхэм»

    Лондонский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 60 очков в 34-х матчах. «Тоттенхэм» одержал 18 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений, забив 67 голов и пропустив 54 мяча в свои ворота. Отставание от четвертой «Астон Виллы» составляет 7 очков, но у «шпор» есть матч в запасе.

    «Тоттенхэм» проиграл три последних матча и значительно усложнил себе жизнь за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. В этот четверг подопечные Энджа Постекоглу уступили в дерби Лондона «Челси» — 0:2.

    До этого «Тоттенхэм» принимал еще одну лондонскую команду «Арсенал», уступив сопернику со счетом 2:3. А еще ранее «шпоры» без шансов проиграли в гостях «Ньюкаслу» (0:4).

    Личные встречи

    В матче первого круга «Тоттенхэм» вырвал победу на домашнем поле — 2:1. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Ливерпуля» 7 побед, «шпоры» оказались сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.57.

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