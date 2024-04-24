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    «Пари НН» — «Локомотив»: стартовые составы команд

    «Пари НН» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Локомотивом» в 21-м туре РПЛ.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    «Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Кутателадзе.

    Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Глущенков, Боженов, Шнапцев, Стаматов, Карапузов, Ермаков, Царукян, Калайда, Зе Турбо, Боселли.

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.

    Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Жемалетдинов, Щетинин, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели, Раков.

    Начало — в 18.15 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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