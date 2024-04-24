«Пари НН» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Кутателадзе.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Глущенков, Боженов, Шнапцев, Стаматов, Карапузов, Ермаков, Царукян, Калайда, Зе Турбо, Боселли.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Митай, Ньямси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Глушенков, Пиняев.
Запасные: Худяков, Митров, Магкеев, Жемалетдинов, Щетинин, Батраков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели, Раков.
Начало — в 18.15 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.