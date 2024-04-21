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    Педро и Артур попали в стартовый состав «Зенита» на матч с «Оренбургом»

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    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 25-го тура РПЛ.

    Педро
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    Педро

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Алип, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Артур, Кассьерра, Педро.

    Запасные: Васютин, Адамов, Родригао, Бардачев, Ерохин, Мостовой, Коваленко, Васильев, Мантуан, Сергеев, Изидор.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Оренбург»

    «Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Хотулев, Перес, Гогличидзе, Флорентин, Томпсон, Вера, Башич, Воробьев, Мансилья.

    Запасные: Кеняйкин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Прохин, Гойкович, Оганесян, Михайлов, Марин, Муро, Горбани, Куэро.

    Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет 21 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 16:15 мск.

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