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    «Акрон» разгромил «Кубань», «Ленинградец» уступил «Соколу»

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    Завершились два матча футбольной Первой лиги.

    Андрес Понсе
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    Андрес Понсе

    «Акрон» на своем поле разгромил краснодарскую «Кубань» — 6:0.

    Дублем отметился Андрес Понсе, также забивали Максим Палиенко, Кирилл Данилин, Владислав Галкин, еще один мяч был забит в результате автогола.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Акрон — Кубань 6:0
    Голы: 1:0 Игорь Леонтьев (30'), 2:0 Андрес Понсе (50'), 3:0 Андрес Понсе (64'), 4:0 Максим Палиенко (66'), 5:0 Danilin K. (68'), 6:0 Galkin V. (88') Акрон: Сергей Волков, Егор Данилкин, Иван Чудин, Артур Галоян, Никита Глушков, Максим Палиенко, Андрес Понсе, Константин Савичев, Andjelkovic N., Danilin K., Dimoski B. Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Георгий Махатадзе, Илья Грузнов, Bakalyuk N., Levin G., Reichmen B. Предупреждения: Игорь Леонтьев (31'), (76')

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    В другом матче «Лениградец» уступил саратовскому «Соколу» — 0:2.

    На 20-й минуте счет открыл Михаил Мальцев, а на 56-й минуте преимущество увеличилил Владислав Бабаев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Ленинградец — Сокол 0:2
    Голы: 0:1 Михаил Мальцев (20'), 0:2 Владлен Бабаев (56') Ленинградец: Никита Калугин, Андрей Хитяев, Руслан Апеков, Кирилл Колесниченко, Karabashev N., Bachinski M., Beljaev M., Gorelishvili M., Kaptilov V., Shepelev V., Sukhanov E. Сокол: Пётр Косаревский, Александр Максименко, Аслан Дудиев, Ян Гудков, Заурбек Плиев, Илья Сериков, Владимир Азаров, Владлен Бабаев, Амир Батырев, Михаил Мальцев, Zabelin P. Предупреждения: Shepelev V. (30'), Кирилл Колесниченко (78'), Ян Гудков (85')
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