«Ювентус» может уволить Аллегри до завершения сезона

Главный тренер «Ювентуса»в ближайшее время может покинуть свой пост.

Руководство туринского клуба разочаровано игрой и результатами команды в недавних матчах. «Старая синьора» одержала лишь одну победу в девяти предыдущих играх.

По информации Tuttosport, будущее Аллегри зависит от результатов в трех предстоящих матчах — против «Лацио» (полуфинал Кубка Италии), «Фиорентины» и «Торино».

Ранее сообщалось, что в шорт-лист кандидатов на замену Аллегри входят Тиаго Мотта («Болонья»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

Кроме того, позже появилась информация, что в «Ювентус» может вернуться Антонио Конте.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 29 туров.