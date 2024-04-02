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    «Ювентус» может уволить Аллегри до завершения сезона

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшее время может покинуть свой пост.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    Руководство туринского клуба разочаровано игрой и результатами команды в недавних матчах. «Старая синьора» одержала лишь одну победу в девяти предыдущих играх.

    По информации Tuttosport, будущее Аллегри зависит от результатов в трех предстоящих матчах — против «Лацио» (полуфинал Кубка Италии), «Фиорентины» и «Торино».

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист кандидатов на замену Аллегри входят Тиаго Мотта («Болонья»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

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    • Кроме того, позже появилась информация, что в «Ювентус» может вернуться Антонио Конте.

    «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 29 туров.

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