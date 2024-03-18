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    Стало известно, кто может возглавить «Ювентус» в случае отставки Аллегри

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    По информации La Gazzetto dello Sport, в шорт-лист кандидатов на замену Аллегри входят Тиаго Мотта («Болонья»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

    Контракт Аллегри с туринским клубом рассчитан до июня 2025 года, но на данный момент нет уверенности в том, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

    Источник отмечает, что руководство «Ювентуса» пока не общался с тренером по поводу продления договора.

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