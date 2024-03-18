Стало известно, кто может возглавить «Ювентус» в случае отставки Аллегри

Главный тренер «Ювентуса»может покинуть свой пост по окончании сезона.

По информации La Gazzetto dello Sport, в шорт-лист кандидатов на замену Аллегри входят Тиаго Мотта («Болонья»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

Контракт Аллегри с туринским клубом рассчитан до июня 2025 года, но на данный момент нет уверенности в том, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Источник отмечает, что руководство «Ювентуса» пока не общался с тренером по поводу продления договора.

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А после 29 туров. Отставание от миланского «Интера», который находится на первой строчке, составляет 17 очков.