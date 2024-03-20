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    Антонио Конте может возглавить «Ювентус»

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    Руководство «Ювентуса» рассматривает кандидатуру Антонио Конте на пост главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Стало известно, что Конте все еще не является главным кандидатом на замену Массимилиано Аллегри, но боссы «старой синьоры» оценивают возможность возвращения итальянского специалиста.

    Напомним, что Конте уже возглавлял «Ювентус» в период с 2011 по 2014-й год. За этот период итальянец завоевал 5 титулов вместе с клубом. Помимо этого, Конте также работал в «Тоттенхэме», «Челси» и «Интере».

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