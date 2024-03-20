Антонио Конте может возглавить «Ювентус»

Антонио Конте Фото: globallookpress.com
Стало известно, что Конте все еще не является главным кандидатом на замену Массимилиано Аллегри, но боссы «старой синьоры» оценивают возможность возвращения итальянского специалиста.
Напомним, что Конте уже возглавлял «Ювентус» в период с 2011 по 2014-й год. За этот период итальянец завоевал 5 титулов вместе с клубом. Помимо этого, Конте также работал в «Тоттенхэме», «Челси» и «Интере».
После 29-и туров «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 59-ю очками в активе.