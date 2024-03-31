Радимов: Макаров так «блестяще» сыграл первый тайм, а про Лещука либо хорошо, либо ничего

Экс-футболиствысказался об игре нескольких футболистов «бело-голубых» в матче 22-го тура РПЛ с(1:4).

«Над нами издеваются игроки! Макаров откровенно выпалил, что журналистов не любит и не хочет с ними общаться. А ещё сказал, что хочет играть в Европе. С "Ростовом" так "блестяще" сыграл первый тайм, что Личка его прямо в перерыве отправил в Европу.

Лещук (многие ждали, я знаю) — тут вообще всё просто, про него либо хорошо, либо ничего» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Ранее полузащитник «бело-голубых» Денис Макаров изъявил желание попробовать свои силы в Европе.

После поражения от «Ростова» «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе.