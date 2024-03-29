Макаров: До сих пор хочу поиграть в Европе. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили

Полузащитник московскоговысказался о своих планах на будущее.

«До сих пор хочу поиграть в Европе. Если будет возможность, буду просить, чтобы меня отпустили. Предпочтений по странам нет, но есть список, куда можно поехать: пять-шесть стран, где хотел бы себя попробовать. Можно где-то себя проявить и получить ещё лучший шанс. Буду цепляться зубами, если появится такая возможность.

Варианты есть, но ждём, так как контракт с "Динамо" ещё действует два года. Если будут реальные предложения, нужно будет общаться с клубом и решать, что дальше. Пока никаких разговоров с руководством не было», — цитирует Макарова «Чемпионат».